Conmoción: Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone, falleció a los 43 años
La triste noticia fue confirmada por Pablo Plotkin. El periodista mendocino fue director de la famosa revista por cinco años.
Juan Ortelli, destacado periodista argentino y exdirector de la edición argentina de la revista Rolling Stone, falleció a los 43 años. La noticia fue confirmada este lunes por su colega y amigo Pablo Plotkin, quien expresó en redes sociales su profundo pesar por la partida de Ortelli.
Noticia en desarrollo...