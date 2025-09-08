La modelo y hermana de Wanda Nara decidió hablar luego de la noticia que dieron en "Intrusos".

La modelo no tuvo filtros a la hora de hablar. Foto: Instagram/ @zaira.nara.

Zaira Nara festejó a pleno su cumpleaños durante el fin de semana y entre los invitados se encontraba Vico D'Alessandro, reconocido actor y amigo de la modelo. Lo que sorprendió a todos fue la información que dieron en "Intrusos" de que aparentemente ellos estarían conociéndose.

"Me dicen que Zaira Nara estaría teniendo un algo, un roce de cuerpos, porque no le podemos poner título, con alguien que estaba en la fiesta", comentó Paula Varela. La panelista subrayó que "están en un touch and go".

Para ponerle fin a los rumores, la propia hermana de Wanda Nara salió a responder de manera contundente. En "Sálvese Quien Pueda", programa de Yanina Latorre, revelaron la respuesta de Zaira ante este rumor.

Video: Zaira Nara fue contundente ante los rumores de romance con Vico D'Alessandro Zaira Nara rompió el silencio y se refirió a los rumores de romance con Vico D'Alessandro

"Me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira, o sea, lo que más me preocupa es que dicen que 'viene la info de adentro de tu cumple'. Yo subí un montón de posteos porque son mis amigos. Me llama mucho la atención que flasheen que yo puedo llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando, no soy tan pelotu**", comentó Zaira Nara respecto al tema.