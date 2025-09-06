Zaira Nara impactó en redes posando en tanga diminuta: las fotos

Zaira Nara impuso su look más audaz con una bikini diminuta y un suéter de diseño argentino. ¡Mirá las fotos!

Zaira Nara compartió en sus redes sociales unas fotos que desataron conversación inmediata, en donde se mostró desde la playa y, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el estilismo que eligió para ese momento. Lució un suéter tejido oversize en tono bordó con una microbikini a juego que apenas cubría lo necesario.

El suéter, de trama gruesa y mangas amplias, caía de manera relajada sobre su cuerpo. Mientras que la microbikini, de la misma tonalidad profunda, se distinguía por su tiro bajo y el diseño diminuto que apenas si acompañaba las curvas. Esa elección reforzó el juego de opuestos entre cubrir y mostrar.

Además, el color bordó, presente tanto en el suéter como en la bikini, no es el típico tono veraniego de playa, puesto a que se aleja de los clásicos blancos, corales o estampados florales que se suele llevar en esas ocasiones.

Otro punto relevante fue la impronta artesanal del suéter, diseñado por la marca argentina Garza Lobos, con las mangas abullonadas y la trama tejida en un combo que logró un look explosivo.

No te pierdas las fotos del look de Zaira Nara: ♥ @garzalobos El look de Zaira Nara: microbikini diminuta y un suéter bordó en la playa. Instagram: zaira.nara