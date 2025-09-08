En "Intrusos" revelaron una fuerte información sobre la situación sentimental de la hermana de Wanda Nara.

Zaira Nara volvió a ser noticia en los diferentes portales y programas que cubren la farándula argentina. Es que la modelo y hermana de Wanda Nara festejó su cumpleaños con una temática basada en cowboy y hubo famosos invitados en los que se encontraría el hombre que habría conquistado su corazón.

Fue en "Intrusos" (América) donde dieron a conocer un fuerte dato sobre Zaira y un conocido actor argentino: "Me dicen que Zaira Nara estaría teniendo un algo, un roce de cuerpos, porque no le podemos poner título, con alguien que estaba en la fiesta", comentó Paula Varela. La panelista subrayó que "están en un touch and go".

"El que estaría teniendo una cercanía con Zaira Nara es Vicco D'alessandro, actor. Ellos se conocen hace mucho tiempo, no es de ahora que se conocen, pero tienen una cierta cercanía y que están bien", siguió expresando la periodista respecto a esta nueva "relación" que tendría Zaira.

Video: afirman que Zaira Nara estaría conociendo a Vicco D'alessandro Afirman que Zaira Nara estaría conociendo a un famoso actor argentino tras la separación con Facundo Pieres

Por su lado, Zaira Nara habló con "Intrusos" en el ingreso a la fiesta y fue contundente: "No estoy conociendo a nadie". El cronista le consultó si está tranquila en cuanto y ella subrayó que "no sé si tranquila, estoy disfrutando de este momento de mi vida".