Susana Giménez lanzó una dura opinión sobre el resultado de Javier Milei en Buenos Aires: "El pueblo votó..."

Tras la contundente victoria de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires , Susana Giménez fue consultada por la prensa en la puerta de su casa en Barrio Parque y dejó una respuesta corta pero cargada de matices: “Yo de política no hablo”.

Aunque luego de eso, soltó una breve frase respecto a su pensamiento: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”, manteniéndose al margen sobre la derrota de J avier Milei . También, añadió que no se sorprendió por el resultado: "La Matanza siempre fue peronista”.

Para rematar su idea respecto a las elecciones legislativas, la mujer del espectáculo expresó: “Lo único que he dicho es que no soy peronista. Eso ya lo sabe hasta el de enfrente ” .

El triunfo de Fuerza Patria en la provincia fue contundente según los escrutinios publicados por la prensa nacional e internacional: la fuerza peronista obtuvo cerca del 47% frente a alrededor del 33% de La Libertad Avanza , según los conteos difundidos el mismo día, una diferencia que pone en tensión al oficialismo nacional y reconfigura el mapa provincial.

Otras declaraciones de Giménez

Susana Giménez no grabará este fin de semana la nota con Javier Milei

La histórica conductora fue consultada sobre su conducción de la segunda temporada de LOL, la presentación del formato de humor que se verá por la plataforma de streaming Prime Video: “Yo estoy brutal. Estoy contenta. Va a estar bien”.

Fiel a su estilo, aclaró que todavía no se sentó a ver los capítulos de esta edición. “No los vi... En realidad, me lo mandaron, pero no lo encontré”.

También le consultaron por el reencuentro con Arturo Puig en el Teatro Colón, quien describió el encuentro como “divino”. Según la conductora, hacía aproximadamente dos años que no veía al actor, y la última vez que habían tenido contacto fue a través de una llamada telefónica, ya que ella no pudo estar presente cuando falleció Selva Alemán.