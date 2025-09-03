Telefe y Susana Giménez fueron premiados en los TV Awards de Nueva York: en qué categorías arrasaron

La noche más prestigiosa de la televisión iberoamericana tuvo como escenario la ciudad de Nueva York , donde se desarrolló la gala anual de la Cumbre de la Televisión Abierta. En este encuentro clave del sector, la señal argentina Telefe se alzó con cinco distinciones por cuatro proyectos diferentes, coronándose como la emisora más galardonada de toda Latinoamérica en esta edición.

Los reconocimientos abarcaron una diversidad de formatos y estrategias creativas. La producción “Susana y la Mary Juntas” fue premiada en el rubro Uso de Inteligencia Artificial. Asimismo, el “Martín Fierro de la Moda”, un desarrollo conjunto con Quiroga Medios para Perfelerías Rouge, triunfó en la categoría de Branded Content. La campaña “No dejemos de Pedir”, para Pedidos Ya, obtuvo un doble galardón en Promoción y en TV en plataformas digitales, mientras que la iniciativa “Se me escapó un chorrito”, para Plenitud, fue vencedora en Integración.

Estos premios, conocidos como TV Awards, son concedidos por un panel de jueces integrado por renombrados expertos y ejecutivos internacionales del ámbito audiovisual. Su objetivo es distinguir a aquellas producciones que consiguen elevar los parámetros de calidad e introducir innovación tanto en la televisión de señal abierta como en los contenidos digitales.

Valeria Mazza e Iván De Pineda condujeron la gala de los Martín Fierro de la Moda Foto: Captura de video Telefe

Este acontecimiento, que cumplió su novena versión, se afianza como un punto de convergencia indispensable para directivos de canales, agencias y anunciantes de toda Iberoamérica. En sus versiones previas, ha logrado congregar a representantes de más de 50 canales y 47 grupos de medios, originarios de 15 naciones.

Al respecto de los logros, Santiago Perincioli, VP de Revenues de Telefe, expresó: “Estamos muy orgullosos de haber obtenido estas estatuillas junto a nuestros partners de negocio, porque demuestra la fuerza que tiene la producción junto a empresas que valoran realizar contenidos de calidad para una audiencia masiva”.