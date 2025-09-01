Una panelista de Telefe apuntó contra Wanda Nara y Mauro Icardi en medio del escándalo: "Armaron un..."

La comunicadora que forma parte del "canal de la familia" habló con la prensa y fue contundente sobre lo que piensa de Wanda e Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi son constantemente noticia en las últimas semanas por el duro enfrentamiento judicial que tienen tras la escandalosa separación. Mientras el futbolista disfruta de su nueva relación con Eugenia China Suárez, la empresaria arremete fuertemente con denuncias polémicas como es la violencia.

Es que la conductora de MasterChef realizó fuertes declaraciones y hasta comparó su situación con la de Julieta Prandi, quien recientemente encontró tranquilidad luego de que Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión. En el marco de esto, muchos famosos opinaron al respecto y una de ellas es Micaela Viciconte, quien ocupa el lugar de panelista en el ciclo de Ariel Rodríguez Palacios.

La pareja de Fabián Cubero dialogó con la prensa y allí le preguntaron qué opinaba sobre el ya conocido Wandagate: "Armaron un circo que no hay necesidad, el día de mañana se van a arrepentir todos". Además dejó en claro que "hay que cuidar a los chicos de verdad, no decirlo".

En el final, Micaela sentenció: "Si decís que no querés exponer a los hijos y después los exponés, no va de la mano. Es muy importante la relación de los padres, sino son paquetitos, rehenes".