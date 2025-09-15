Celeste Cid rompió el silencio tras las críticas que recibió por su aspecto: "No se nos está permitiendo envejecer"

La artista se expresó en Instagram sobre las opiniones que recibió sobre su rostro y dejó un importante mensaje que invita a reflexionar.

Hace pocos días comenzó a circular en redes sociales una entrevista a Celeste Cid en Vuelta y Medio (Urbana Play 104.3), donde lo que más llamó la atención fue el rostro de la actriz. Sus seguidores se mostraron sorprendidos por su aspecto, especulando sobre posibles cirugías estéticas y desatando una ola de críticas.

Finalmente, este domingo, la actriz rompió el silencio e hizo un descargo a través de una historia de Instagram (@Mcelestia).

celeste cid La actriz estuvo en "Vuelta y media" hace algunos días.

"A propósito de muchas notas que tuve que hacer estos días, me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mi y hacia mi trabajo (no quería dejar de agradecer. 30 años, este año, que me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, saber que fueron compañía de tantos, en tantos momentos.se siente muy linda esa cercanía.. gracias por el amor)", dice la primera parte del comunicado de la artista.

Luego, Celeste Cid hizo referencia a las críticas que recibió: "También leí algunos otros comentarios, sobre todo hablando de cuestiones estéticas ('ya no tiene la misma cara que a los 20, qué se hizo? Basta de cirugías'. No quería dejarlo pasar, porque creo que hay un tema ahí por debajo que, como mujer, por supuesto me convoca y lo observo en redes en general: pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz".