Mirtha Legrand, en problemas: fue denunciada por su exchofer

En Desayuno Americano, Luis Bremer dio detalles de la denuncia que Marcelo Campos presentó contra la famosa conductora.

Este lunes, en Desayuno Americano, Luis Bremer reveló que Mirtha Legrand fue denunciada oficialmente por quien fue su chofer, Marcelo Campos. La denuncia, radicada el viernes a última hora, ya fue ratificada y llegó a los abogados de la conductora.

Según Bremer, la demanda se debe a despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años. "Hubo una conciliación obligatoria típica de este proceso, donde fue un apoderado y no hubo resolución ni intercambio ni propuesta. Por lo tanto, avanza el juicio", explicó el periodista.

Mirtha Legrand (3) En Desayuno Americano, Luis Bremer dio detalles sobre el tema. RS Fotos.

"Marcelo la acompañó durante más de treinta años y la asistió en distintas tareas que tenían que ver no solamente con lo profesional, sino con lo personal. Era una persona, además, que organizaba un poco la prensa cuando Mirtha iba a sus presencias en distintos teatros o eventos, algo que hoy sigue haciendo, pero con un chofer tercerizado", añadió el comunicador.

Consultado sobre la demora en presentar la denuncia, Bremer señaló que Campos estaba siendo asesorado y que la espera se debió a la necesidad de reunir pruebas sobre los ocho años en negro que estuvo trabajando para Mirtha.