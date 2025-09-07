La conductora de El Trece sorprendió a uno de sus comensales al retarlo por una actitud que tuvo en la "mesaza".

Mirtha Legrand brilló en la pantalla de El Trece este sábado 6 de septiembre con invitados de primer nivel. Entre los comensales, se encontraban Nora Cárpena, Luciano Cáceres, Santi Maratea, Mora Godoy y Diego Sehinkman.

La diva de El Trece compartió un grato momento con todos sus invitados, pero durante la noche, Mirtha no dudó en retar a Diego Sehinkman, quien trajo a la mesa toda la actualidad y sobre todo lo que está pasando con Javier Milei y el escándalo por supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad.

Todo comenzó cuando "La Chiqui" le consultó al periodista y conductor de Todo Noticias cómo veía la situación de país: "Vos Diego, cómo estás, cómo ves el país... Diego Sehinkman es periodista, economista". Fue en ese momento en que el comunicador la corrigió al aire y a la diva no le gustó para nada.

Video: Mirtha Legrand retó a uno de sus invitados en pleno vivo Mirtha Legrand le puso los puntos a un invitado en pleno programa: "Nunca..."

"No, soy periodista y psicólogo", comentó el conductor. Obviamente que ante esta corrección que le hizo su invitado, Mirtha Legrand no se quedó callada y le puso los puntos de manera directa a su invitado: "Nunca corrijas a una conductora, vos dejala que lo diga... Pasa desapercibido".