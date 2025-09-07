Mirtha Legrand le puso los puntos a un invitado en pleno programa: "Nunca..."
La conductora de El Trece sorprendió a uno de sus comensales al retarlo por una actitud que tuvo en la "mesaza".
Mirtha Legrand brilló en la pantalla de El Trece este sábado 6 de septiembre con invitados de primer nivel. Entre los comensales, se encontraban Nora Cárpena, Luciano Cáceres, Santi Maratea, Mora Godoy y Diego Sehinkman.
La diva de El Trece compartió un grato momento con todos sus invitados, pero durante la noche, Mirtha no dudó en retar a Diego Sehinkman, quien trajo a la mesa toda la actualidad y sobre todo lo que está pasando con Javier Milei y el escándalo por supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad.
Todo comenzó cuando "La Chiqui" le consultó al periodista y conductor de Todo Noticias cómo veía la situación de país: "Vos Diego, cómo estás, cómo ves el país... Diego Sehinkman es periodista, economista". Fue en ese momento en que el comunicador la corrigió al aire y a la diva no le gustó para nada.
Video: Mirtha Legrand retó a uno de sus invitados en pleno vivo
"No, soy periodista y psicólogo", comentó el conductor. Obviamente que ante esta corrección que le hizo su invitado, Mirtha Legrand no se quedó callada y le puso los puntos de manera directa a su invitado: "Nunca corrijas a una conductora, vos dejala que lo diga... Pasa desapercibido".
Posteriormente a este momento, que terminó entre risas, el periodista informó sobre las elecciones que se desarrollarán este domingo durante todo el día. Lo cierto es que no es la primera vez que Mirtha Legrand frena a uno de sus invitados por la corrección de un error, ya que lo ha hecho en diversas ocasiones.