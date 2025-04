Una famosa cantante contradijo a Mirtha Legrand y ella le retrucó con una pregunta incómoda

El sábado 12 de abril se llevó a cabo un nuevo programa de "La noche de Mirtha" con una buena cantidad de invitados interesantes para charlar con Mirtha Legrand. Durante la noche, una invitada contradijo a la conductora y se llevó un gran reto por parte de ella; el momento causó polémica y se viralizó en las redes sociales.

La incómoda situación de Mirtha Legrand

Adrián Suar, Benjamín Rojas y Natalie Pérez fueron los invitados en el famoso programa televisivo de Mirtha Legrand en el contexto del estreno de la película Mazel Tov, conducida por "El Chueco". Durante toda la noche, cada uno de ellos habló de su vida privada como también de la forma en que trabajaron para realizar esta particular película que promete ser un éxito pronto.

Natalie Pérez y Mirtha Legrand en "La Noche de Mirtha". Foto: Captura TV

Por otro lado, cuando le tocó a Natalie Pérez hablar sobre ella misma y su carrera, la joven contradijo a Mirtha y no pasó desapercibido para nadie. Es de público conocimiento que la diva de la televisión es una de las anfitrionas más complicadas de tratar por su manera de ser contundente y directa, algo que sufrió la intérprete de "Detox" esta vez.

"Felicitaciones (Adrián) por Mazel Tov, me encantó la película. ¡Y tu trabajo de director! La dirección es excelente. Benjamín Rojas, maravilloso. Natalie...", comenzó comentando la abuela de Juana Viale. En ese momento, Suar cortó la frase de Legrand y sumó "Natalié la rompe y Fernán Mirás...".

Ante esta apreciación, Mirtha Legrand aseguró que conoció a la artista cantando y su invitada le respondío negandole la frase: "No, actuando también". La conductora respondió que la vio en el teatro y Pérez volvió a contestar de manera contundente diciéndole que muchas veces la vio en teatro y televisión; ante esta última contestación, la anfitriona del programa le respondió: "No le digas que no a la conductora".

Como si esto fuera poco, Mirtha Legrand fue mucho más al hueso con una consulta que le hizo en otro momento de la cena. "¿Ustedes salen?", le consultó a Suar y Pérez; ellos quedaron perplejos y el director de Mazel Tov tuvo la última la última palabra al decir: “A la conductora no se la contradice. Si Mirtha dice que salimos, salimos”.