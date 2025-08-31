Mirtha habló sin pelos en la lengua sobre la situación política en general y fue contundente con sus declaraciones.

Mirtha Legrand llevó adelante un nuevo programa el sábado 30 de agosto con la presencia de Fredy Villarreal, Jesica Bossi, Vanina Escudero, Diego Cabot y Claribel Medina. En medio de la noche, la situación política por las supuestas coimas fue tema de discusión y allí la conductora decidió opinar sin problemas.

Jesica Bosi se encontraba hablando sobre el tema y fue en ese momento en que la diva de El Trece decidió interrumpirla para dar una contundente declaración: "Esto ha sido terrible... Viene desde hace años, no es de ahora", comunicó de manera contundente.

Tras estas declaraciones de Mirtha Legrand, el periodista Diego Cabot se expresó sobre la corrupción en política: "No, pero también es verdad que la corrupción es muy difícil erradicarla de todo. Yo siempre digo esto, si a vos te dicen mañana, sos presidente, busca 3.000 personas de confianza a los que le vas a dar presupuesto de varios ceros... Es posible que alguno haga un acto corrupto y el tema es qué haces vos con eso".

Video: la dura opinión de Mirtha Legrand sobre la política del país Enojada: Mirtha Legrand opinó sin filtro sobre los casos de corrupción en política

Quien también opinó sobre la política fue Fredy Villarreal: "Los malos funcionarios no responden a un partido tal cual, está en sus genes para mí. Yo odio la política, soy apartidiario". Pero esto no fue todo, ya que luego subrayó que "siempre hay traidores, está en nuestros genes horribles del ser humano".