Piden investigar responsabilidades de la ANMAT por el fentanilo contaminado

El abogado Carlos Nayi pidió que la Justicia determine si la ANMAT cumplió sus obligaciones en la fiscalización del fentanilo vinculado a muertes.

Un abogado de Córdoba presentó un escrito en el que solicitó que se investiguen las responsabilidades funcionales de la ANMAT en la causa por el fentanilo adulterado.

El abogado Carlos Nayi presentó un escrito judicial en la provincia de Córdoba solicitando que se investigue la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la causa vinculada al fentanilo adulterado que ya se cobró 96 muertes en el país.

El letrado pidió que la Justicia analice si existieron omisiones en los controles a cargo del organismo y si se cumplieron las responsabilidades de fiscalización respecto a la circulación y manejo de esta sustancia. Nayi destacó que la pesquisa no debe centrarse únicamente en los directivos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, sino también evaluar la actuación de los funcionarios de la ANMAT.

Antecedentes previos al fentanilo Según el escrito, desde 2018 ya había antecedentes de irregularidades en Laboratorios Ramallo, productor exclusivo de HLB Pharma, que incluían contaminaciones por hongos, medicamentos vencidos, errores en el etiquetado y sumarios administrativos, sin que se aplicaran sanciones severas ni clausuras.

El abogado también recordó que una inspección no programada realizada el 28 de noviembre de 2024 detectó deficiencias graves en la producción, control de calidad e infraestructura de Ramallo. Sin embargo, el organismo aprobó el lote 31202 de fentanilo el 18 de diciembre, que posteriormente estuvo vinculado a 96 muertes, y la clausura del laboratorio se implementó recién el 10 de febrero de 2025, cuando el medicamento ya había sido distribuido en hospitales y clínicas.

Nayi citó además los dictámenes de la fiscal María Laura Roteta y del procurador de Narcocriminalidad Diego Iglesias, quienes advirtieron la existencia de “estado de sospecha” sobre los responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, solicitando detenciones de varios imputados.