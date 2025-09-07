Mirtha Legrand apuró a Santiago Maratea con una pregunta incómoda: "Qué hacías con..."

"La Chiqui" no se tiró para atrás con su invitado y le hizo la famosa pregunta al hueso al conductor de América.

El influencer no se salvó de la pregunta picante por parte de la diva. Foto: captura de video/ El Trece.

Mirtha Legrand invitó a su "mesaza" a Santiago Maratea, el flamante conductor de "Trato Hecho" (América) que la está rompiendo en el canal. El joven influencer no dudó en aceptar la invitación y se sentó junto a la diva de El Trece.

En un momento de la noche, "La Chiqui" le consultó sobre su vida personal y, por supuesto, le hizo la pregunta al hueso que tenía que ver con las colectas que realizaba tiempo atrás: "Qué hacías con el dinero, le pedías a la gente... Contame bien que nunca lo entendí bien".

Santiago Maratea habló sobre cómo comenzó su camino en la recaudación de fondos para causas solidarias. "Todo arrancó porque un amigo de la comunidad wichi necesitaba una ambulancia. Yo saqué el cálculo de que si cada persona que me seguía ponía 10 pesos, podíamos comprar la ambulancia", explicó el influencer.

Video: Mirtha Legrand le hizo una picante pregunta a Santiago Maratea Mirtha Legrand apuró a Santiago Maratea con una pregunta muy incómoda

Luego, sostuvo que "eso hizo que básicamente no pueda parar porque me empezaron a pedir ayudas de otros sectores y así compramos el medicamento más caro del mundo, que sale 2.100.000 de dólares". Maratea dejó en claro que "hubo una colecta que no la consideré solidaria, que era para Independiente".