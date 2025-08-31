En medio de una amistosa charla, Fredy Villarreal le comunicó a la conductora de El Trece una información sobre su vida personal.

Mirtha Legrand realizó un gran programa con invitados de lujo que la acompañaron de gran manera este sábado 30 de agosto por la noche. La diva de El Trece tuvo como comensales a Claribel Medina, Vanina Escudero, Jesica Bossi, Diego Cabot y Fredy Villarreal.

Mientras la noche transcurría y los temas de debates también, se vivió un momento gracioso pero revelador en el ciclo de Mirtha. Es que mientras "La Chiqui" charlaba con Fredy Villarreal, el humorista decidió contar la discapacidad que enfrenta de una manera graciosa.

En un momento de la noche, la diva le consultó dónde había nacido y él pidió que le repita la pregunta: "Dónde naciste vos... Yo te hablo bajito o vos sos sordo". En medio de risas, Villarreal contó el drama que sufre y sorprendió a todos los invitados con su declaración.

Video: Fredy Villarreal le contó a Mirtha Legrand la discapacidad que padece Fredy Villarreal le confesó a Mirtha Legrand la discapacidad que enfrenta y la sorprendió

"¡Yo sí! Escucho muy poco, pero vos hablás bajito", expresó Fredy y Mirtha confirmó que ella también no habla tan fuerte. En ese momento, el imitador comentó: "Se juntaron el hambre y las ganas de comer", provocando que la conductora estallara de risa ante la situación.