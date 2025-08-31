"Siempre hay traidores": Fredy Villarreal confesó que odia la política y habló sin filtros sobre la corrupción

En un fin de semana donde gran parte del país se vio atenta a la conocida tormenta de Santa Rosa, quienes son adeptos de la televisión argentina optaron por pasar su noche disfrutando de uno de los programas más exitosos: La Noche de Mirtha . Como cada fin de semana, la diva de los almuerzos, compartió una velada nocturna con grandes invitados; esta vez, ellos fueron: Fredy Villarreal , Diego Cabot, Jesica Bossi, Claribel Medina y Vanina Escudero.

Mirtha Legrand no se queda con ganas de absolutamente nada cuando recibe a las diferentes celebridades a su programa y las temáticas charladas sobre la mesa son más que variadas. En esta ocasión, a pura confesión fue el momento que vivió junto a Fredy Villarreal quien usó la oportunidad de una charla sobre corrupción para hacer hincapié en su postura respecto a la política .

"Los malos funcionarios no responden a un partido tal cual, está en sus genes para mi", ofreció su postura haciendo referencia a los diferentes casos de corrupción conocidos. A partir de eso aseguró sin ningún tipo de filtro: "Yo odio mucho la política, soy apartidario".

Seguido de esto, una frase que se volvió más que polémica fue la próxima que anunció Fredy Villarreal: "Creo que el único que podría llegar a salvar un país sería Jesucristo, aunque también tendría gente que le roba como en su historia también lo mencionaron". Desde su postura, expresó que cree muy complicada la situación de un presidente porque no puede "controlar toda la arboleda", refiriéndose a todas las personas que pueden trabajar a su alrededor.

Fredy Villarreal.jpg El comediante no tuvo pelos en la lengua y habló francamente sobre la política. Archivo MDZ

"Siempre hay traidores, está en nuestros genes horribles del ser humano", quiso cerrar su reflexión; sin embargo, Jesica Bossi quiso acotar al respecto y aseguró que por eso hay un sistema que debe controlar esos casos aunque el comediante se enfocó en que ese tipo de instituciones está organizada y bajo el mando de la misma justicia que puede tener sus casos corruptos.