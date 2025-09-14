La conductora de El Trece opinó fuertemente sobre la gestión del gobernador y fue contundente con sus declaraciones.

La conductora opinó sin filtro en el ciclo de El Trece. Foto: captura de video/ El Trece.

Mirtha Legrand realizó un nuevo programa este sábado 13 de septiembre con invitados de lujo como el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Por supuesto que el tema principal pasó por la actualidad del país y por la situación política que tiene Argentina en estos momentos respecto a los diversos partidos políticos.

En medio de la charla, la diva de El Trece no dudó en apuntar sin filtro contra la gestión de Axel Kicillof respecto a la provincia de Buenos Aires: "La provincia de Buenos Aires está pésimamente manejada". Por su lado, Francos dejó en claro que "Explíqueme cómo puede ser que la gente vote así".

También sostuvo que "Kicillof estuvo muy inteligente, la separó de la discusión a la expresidenta Cristina y él lidera la política opositora. Me parece bueno eso de tener líderes identificados de un lado y del otro va a permitir un debate". Respecto a las elecciones, confesó que tanto él como Milei pensaban que era una elección pareja.

Video: Mirtha Legrand opinó fuertemente sobre Axel Kicillof Mirtha Legrand apuntó contra Axel Kicillof y se encendió la polémica

Sin embargo, en el programa también se vivió una tensa discusión entre Legrand y el jefe de Gabinete de Javier Milei. Todo comenzó cuando Mirtha expresó: ""me destroza el alma cuando escucho por radio o televisión 'no me alcanza para comer', los jubilados... Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra".