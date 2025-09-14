¿Gil Pereg en Netflix? Todo sobre el posible documental del "hombre gato" que sacudió a Mendoza

Lo confirmó quien fue su abogado y la noticia corrió rápidamente por la web. ¿Qué está confirmado hasta ahora?

Tras seis años del crimen que conmocionó a Mendoza, el caso de Nicolás Gil Pereg, conocido en los medios como “el Hombre Gato”, vuelve a trascender. En los últimos días, diversos medios locales publicaron que existe material fílmico sobre el caso y que una productora vinculada al director argentino Sebastián Ortega estuvo a cargo de las filmaciones.

Cabe aclarar que el hombre, ingeniero de origen israelí, asesinó a su madre, Pyrhia Sarussi, y a su tía, Lily Pereg, en enero de 2019. En 2021 un jurado popular lo declaró culpable del doble homicidio y fue condenado a prisión perpetua. Finalmente, falleció en julio de 2024 en el Hospital El Sauce, donde se encontraba alojado.

Un documental en curso gil pereg (5).JPG Gil Pereg, el hombre que asesinó a su madre y su tía. Créditos: Archivo MDZ

El dato inicial que reactivó la versión fue la declaración del abogado Maximiliano Legrand, defensor de Pereg en etapas previas del proceso, quien afirmó a medios mendocinos que “en principio hay un documental que se viene filmando” y que la productora Underground Producciones participó de las filmaciones con autorización del acusado antes de su muerte.

Legrand también confirmó que presentará un libro titulado La defensa del gato y que planea llevarlo a la Feria del Libro de Mendoza el próximo 5 de octubre. Dicha creación consistiría en una crónica sobre los desafíos que implicó el caso, con las pericias, la declaración de inimputabilidad de Pereg, hasta la experiencia a nivel personal y profesional.