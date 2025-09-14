El durísimo cruce entre Mirtha Legrand y Guillermo Francos por la situación del país: "Siento que..."

La conductora de El Trece y el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei tuvieron un picante ida y vuelta en la "mesaza".

Mirtha Legrand realizó un gran programa el sábado por la noche donde hablaron por supuesto de la situación por la que se encuentra pasando el país. Uno de los invitados de la noche fue nada más ni nada menos que Guillermo Francos, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei.

La conductora en un momento comentó que "me destroza el alma cuando escucho por radio o televisión 'no me alcanza para comer', los jubilados". Luego miró a la cara a Francos y le comentó que "hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra".

En ese mismo momento y de manera firme, Guillermo Francos no retrocedió: "En cuánto tiempo se soluciona Mirtha... Cuántos años de crecimiento necesita la Argentina para solucionarlo, cuánto tiempo necesita la Argentina de estabilidad para solucionar este problema... Usted tiene 1,6% de personas que aportan para pagarle a un jubilado". Mirtha luego de esto, lo interrumpió: "Usted me está haciendo una pregunta a mí" y él sostuvo que le estaba explicando la situación.

El durísimo cruce entre Mirtha Legrand y Guillermo Francos por la situación del país

El jefe de Gabinete se sinceró en la mesa con la diva y fue contundente: "Sabe lo que siento, Mirtha cuando usted me hace esta pregunta... Es como que siento que me está echando la culpa. Hace un año y ocho meses que estamos en el gobierno". Fiel a su estilo, Legrand volvió a salir con los tapones de punta y no se quedó callada.