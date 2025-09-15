Una espectadora del show de una icónica banda que tocó en Mendoza se fue indignada por la demora en el inicio y reclamó con un video que generó debate

Una artista publicó un video por la demora en un recital que se llevó a cabo el fin de semana en la provincia, y abrió un debate en Instagram.

Una espectadora del show de Karamelo Santo en Mendoza, realizado el sábado 13 de septiembre en la Nave UNCuyo, expresó su indignación por la prolongada demora en el inicio del concierto. Según relató, el recital estaba anunciado para las 19:00, pero para las 21:30 aún no había comenzado, y se estimaba al menos otra hora de espera.

En un video que rápidamente se viralizó, @Malvonamusica, como se identifica en Instagram, criticó la falta de organización y el trato hacia el público mendocino.

Esto fue lo que dijo @Malvonamusica sobre el show Una Espectadora Se Fue Indignada Por La Demora En El Inicio De Un Show En Mendoza

"Nos estamos yendo indignados con mis amigos del show de Karamelo Santo, que nos parece que son unos totales irrespetuosos con el público mendocino que vino para hacer el aguante. El show estaba anunciado para las siete de la tarde. Son las nueve y media. ¿Qué saben qué dejamos de hacer nosotros, qué cosas suspendemos, cuánto nos cuesta llegar a acá para tratar de estar a horario?.

Además, cuestionó la ausencia de alternativas de entretenimiento durante la espera, como un telonero o algún espectáculo complementario, y aseguró que su experiencia la llevará a no volver a comprar entradas para la banda: "Por suerte no era tanta la gente decepcionada o enojada, básicamente, y ahora entiendo por qué. Esta es la última vez que compro una entrada para ir a verlos".