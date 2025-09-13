¡Una locura! Feid llegó a Buenos Aires y sorprendió con un show gratuito en Caminito

El artista colombiano Feid , conocido por su estilo único y su gran conexión con sus fans, sorprendió por completo a sus seguidores con una presentación en el barrio de La Boca , en un evento que fue un verdadero regalo para sus fans.

El mundo del espectáculo en Buenos Aires fue testigo de un evento fuera de lo común. El artista colombiano Feid , conocido artísticamente como Ferxxo , sorprendió a sus seguidores con una presentación inesperada en el icónico barrio de La Boca . El cantante se hizo presente en el colorido Caminito, en un evento que dejó a sus fans con la boca abierta y con una experiencia única.

El evento, que se ha denominado "Coffee Party", se llevó a cabo sin previo aviso. La aparición del artista en el corazón de La Boc a ha generado un gran entusiasmo entre los asistentes que se encontraban en el lugar por casualidad. Durante su presentación, Feid interpretó algunos de sus éxitos más recientes y se acercó de la mejor manera a sus seguidores y todos los presentes.

Feid se presentó en Caminito 2.

Este tipo de encuentros no es nuevo para el artista. Feid ha realizado eventos similares en otras ciudades del mundo, como Bogotá, Nueva York y Madrid. Estos "Coffee Parties" buscan ofrecer una experiencia más cercana y personal con el artista, alejándose de los grandes escenarios y creando un ambiente más relajado y accesible para sus fans.

Feid se presentó en Caminito 3.

La elección de Caminito como escenario para este evento no fue casual porque pasaje peatonal es un gran símbolo de la cultura porteña. La presencia de Feid en este lugar emblemático añadió un toque especial a la jornada, fusionando la música urbana con la tradición argentina en un espacio lleno de historia y arte.