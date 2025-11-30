Internaron a José Alperovich por un grave cuadro intestinal y así se mostró Marianela Mirra en el hospital

El exgobernador de Tucumán fue trasladado de emergencia al Hospital Italiano por un cuadro abdominal agudo: los detalles.

El domingo de José Alperovich dio un giro dramático. A solo días de haber contraído matrimonio con Marianela Mirra, el exgobernador de Tucumán debió ser internado de urgencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires y sometido a una cirugía inmediata por una complicación gastrointestinal.

Según la información brindada por Ángel de Brito, el exmandatario fue supuestamente diagnosticado con apendicitis, lo que obligó a los médicos a actuar con rapidez para evitar complicaciones mayores, dado el contexto de salud y estrés del paciente.

Marianela Mirra en la sala de espera image Marianela Mirra en el Hospital Italiano. Créditos: Instagram Según Guillermo Lobo en TN, los síntomas comenzaron como una molestia que, en un principio, su entorno minimizó. “Se asoció esto a nervios por el casamiento, por su situación procesal o algo que haya comido en la fiesta”, explicó el periodista. Sin embargo, el dolor se agudizó hasta requerir el traslado desde su domicilio en Puerto Madero, donde cumple prisión domiciliaria, hacia el centro de alta complejidad.

En los últimos minutos circuló la imagen de la ex Gran Hermano esperando sentada en los pasillos del hospital mientras su esposo estaba en la cirugía. Por el momento, el entorno de Alperovich mantiene un hermetismo estricto sobre la evolución postoperatoria tras la intervención quirúrgica por supuesta apendicitis.