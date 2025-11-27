El contundente motivo por el que Marianela Mirra y José Alperovich decidieron dar un giro en su boda

El anuncio de al boda entre Marianela Mirra y José Alperovich dio un giro inesperado en las últimas horas: la pareja decidió cancelar la celebración que estaba prevista para este jueves, luego de dos décadas de relación. Aunque inicialmente se había confirmado que la celebración del enlace se realizaría en el departamento de Puerto Madero donde el exgobernador cumple prisión domiciliaria, finalmente optaron por suspenderlo.

De acuerdo con lo que trascendió en TN, la intención original era celebrar "una fiesta real", con más de veinte invitados. Sin embargo, las condiciones judiciales que pesan sobre José Alperovich terminaron frenando el plan. "Tuvieron que tirarse para atrás", señalaron desde el entorno, aludiendo a la preocupación del dirigente tucumano por las posibles consecuencias legales de organizar un evento en su hogar.

La boda , que fue anunciada como una ceremonia íntima con solo un pequeño grupo de familiares y amigos, se transformó así en un nuevo capítulo de tensión para la pareja. Según pudo saberse, al exmandatario de 70 años "le agarró miedo de que la Justicia hiciera algo si armaba una fiesta en su casa", motivo que habría sido determinante para dar marcha atrás con la convocatoria.

Antes de la cancelación del festejo, Marianela Mirra había deslizado algunos detalles del casamiento y había asegurado que se trataba de un gesto de amor, minimizando cualquier tipo de ostentación. Incluso había dejado en claro que no estaba embarazada ni atravesando un tratamiento de fertilidad, tal como se había rumoreado meses atrás. En su entorno repetían que buscaban "tiempos mejores luego de semejante denuncia falsa", en referencia a la condena que pesa sobre José Alperovich .

Ante la versión de cancelación, la conductora Pamela David se contactó con Marianela Mirra , quien desmintió rotundamente ese trascendido al aire de Desayuno Americano.

"No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo", explicó Marianela Mirra.

Para finalizar, declaró: "La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más".

La situación de Alperovich

El exgobernador permanece en Puerto Madero desde julio, cuando dejó el Penal de Ezeiza para cumplir prisión domiciliaria. La medida fue dispuesta por el juez Juan Ramos Padilla, el mismo que lo sentenció a 16 años de cárcel por delitos sexuales. Como parte del régimen, José Alperovich reside en el Complejo Zencity, uno de los lugares mencionados en la causa como sitio de los abusos.

Además de la tobillera electrónica y la caución de 400 millones de pesos, la Justicia le impuso restricciones estrictas: no puede tener contacto directo ni indirecto con la denunciante ni con su entorno, y está prohibido que realice declaraciones públicas que la mencionen o busquen desacreditarla. En ese marco, cualquier actividad social dentro de su domicilio podría ponerlo bajo la lupa judicial, lo que terminó por frustrar una celebración que ya estaba en marcha.