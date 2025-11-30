La contundente sentencia sobre Stranger Things 5: aseguran que la temporada final sería la peor de la serie

Netflix lanzó los primeros cuatro episodios de la temporada final, dividida en tres partes. Aunque los fanáticos celebran el regreso con una alta aprobación, ya se marca una tendencia a la baja en las calificaciones.

La espera terminó, pero el debate recién comienza. Netflix estrenó finalmente la esperadísima quinta temporada de Stranger Things, marcando el inicio de la despedida definitiva de Hawkins. Sin embargo, la plataforma decidió exprimir al máximo el fenómeno dividiendo la entrega en tres tandas, por lo que hasta ahora solo están disponibles los primeros cuatro episodios.

Con esta imagen parcial de la obra, la crítica especializada ya ha dado su veredicto inicial y los números en Rotten Tomatoes encendieron las alarmas: con un 87% de valoraciones positivas, esta quinta entrega se posiciona, hasta el momento, como la "peor" temporada de la saga. O, para ser más justos con el alto porcentaje, como la "menos buena" de todas.

Una tendencia a la baja portada stranger things (1) Una de las series más populares de todos los tiempos. Créditos: Archivo MDZ El análisis de las reseñas muestra una curiosa curva descendente en la calidad percibida por los críticos a lo largo de los años. Mientras que la Temporada 1 sigue siendo la reina indiscutida con un 97% de aprobación, las cifras han ido cayendo levemente con cada estreno:

Temporada 1: 97%

Temporada 2: 94%

Temporada 3: 89%

Temporada 4: 89%

Temporada 5: 87% (basado en 54 reseñas actuales). Si bien la cifra de la quinta temporada podría oscilar a medida que se sumen más críticas (la cuarta temporada llegó a tener casi 200 reseñas), el arranque marca el piso más bajo de la franquicia.

El público opina diferente stranger things (4) Se termina una gran serie y la nostalgia se hace presente. Créditos: Archivo MDZ A pesar de la tibia recepción de la prensa, los fanáticos parecen estar en otra sintonía. En la valoración de la audiencia, "Stranger Things 5" ostenta un sólido 90% de comentarios positivos, superando a la tercera (86%) y cuarta temporada (89%) e igualando el cariño que recibió la segunda entrega. Sin embargo, ninguna ha logrado destronar a la primera temporada, que mantiene un imbatible 96% de apoyo popular.