Así se vería la versión argentina de Stranger Things con actores como Ricardo Darín y Ángela Torres

Te contamos las personalidades argentinas que estarían en una versión nacional de Stranger Things.

Sin lugar a dudas, la locura por la serie Stranger Things ha llegado lejísimos. Cada esquina de las ciudades más importantes de cada país se vio vestida con algún detalle referido a la historia que transcurre en Hawkins, además la locura de los fanáticos hizo que la aplicación de Netflix, encargada del estreno, cayera justo al horario en que se publicaría el nuevo capítulo por la cantidad de gente que estuvo conectada.

portada stranger things El furor por el contenido de los hermanos Duffer provocó que los fans enloquecieran y, en las últimas horas, se dio a conocer lo que sería una versión argentinizada de esta historia sobrenatural. Como era de esperarse, se buscaron actores similares a aquellos que forman parte de la serie original y que también son grandes figuras del espectáculo argentino.

Argentina en Stranger Things stranger things arg (3) La versión argentina de Stranger Things. Archivo MDZ Los personajes principales serían los siguientes: Julieta Castro como Eleven, Matías Recalt como Mike, Lucas Spadafora como Will, Santi Ravier como Dustin, Lucas Lezin como Lucas, Ángela Torres como Max.

stranger things arg (2) La versión argentina de Stranger Things. Archivo MDZ Por otro lado, aquellas demás figuras de Stranger Things que tomarían forma en esta nueva versión serían Franco Colapinto tomando el lugar de Steve; por su lado, Franco Rizzaro como Jonathan y Cande Vetrano como la queridísima Robin.

stranger things arg (1) Ricardo Darín como Hooper. Archivo MDZ Para terminar, grandes personalidades argentinas tendrían el papel de otros personajes muy importantes de la serie de Netflix. En el caso de Vecna, podría ser interpretado por Benjamín Vicuña como también Ricardo Darín tomaría el espacio de Hooper y Érica Rivas como Joyce. Y vos ¿Qué pensas de este cast?