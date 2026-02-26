Netflix: la nueva serie de ciencia ficción de los creadores de Stranger Things que no te podes perder

Después del fenómeno global que significó Stranger Things , los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer no bajan el ritmo. Esta vez no estarán detrás de cámara como showrunners, sino como productores ejecutivos de un nuevo proyecto que combina misterio, ciencia ficción y nostalgia ochentera. La serie se titula The Boroughs y desembarcará en Netflix el próximo 21 de mayo.

La idea original pertenece a Jeffrey Addiss y Will Matthews , el dúo creativo detrás de Cristal oscuro: La era de la resistencia . La primera temporada contará con ocho episodios y tendrá una dirección compartida: Ben Taylor se encargará de los dos iniciales, Augustine Frizzell dirigirá cuatro entregas clave y Kyle Patrick Alvarez asumirá los capítulos centrales.

La trama se desarrolla en un barrio residencial habitado por jubilados. A simple vista, todo parece apacible. Rutinas ordenadas, vecinos que se conocen desde hace años y una calma casi perfecta. Pero ese equilibrio se rompe cuando aparece una criatura inquietante que altera la vida del lugar.

A partir de ese encuentro, un grupo de adultos mayores decide unirse para investigar qué está ocurriendo. El relato no apuesta por la caricatura ni por el humor fácil vinculado a la edad. Según adelantaron los productores, los personajes serán retratados con profundidad, enfrentando dilemas reales que se mezclan con lo sobrenatural. La serie propone mirar la vejez desde otro ángulo, con tensión y aventura.

El reparto es uno de los grandes atractivos. Encabezan el proyecto Alfred Molina , Geena Davis , Alfre Woodard , Denis O’Hare y Bill Pullman , entre otros nombres reconocidos. A ellos se suman Clarke Peters, Carlos Miranda, Jena Malone, Seth Numrich y Alice Kremelberg.

La combinación de intérpretes experimentados con una narrativa fantástica promete un resultado singular. Las primeras imágenes difundidas anticipan un tono enigmático, con guiños visuales a los clásicos del cine de los años 80.

Un homenaje a Cocoon y al espíritu ochentero

Los hermanos Duffer no ocultaron la inspiración. Señalaron que durante años se preguntaron por qué nadie había retomado el espíritu de Cocoon, la película dirigida por Ron Howard que se estrenó en 1985 y obtuvo dos premios Óscar. Aquella historia, basada en la novela de David Saperstein, abordaba la vejez con un enfoque fantástico y emotivo.

Con The Boroughs buscan recuperar esa sensibilidad, pero adaptada al presente. La diferencia, aseguran, radica en tratar a los protagonistas como personas complejas, lejos del estereotipo. El resultado apunta a combinar nostalgia, suspense y emoción en partes iguales.

A cuatro décadas del estreno de Cocoon, la ciencia ficción vuelve a mirar hacia los adultos mayores como héroes improbables. El 21 de mayo se sabrá si esta nueva apuesta logra repetir el impacto cultural que marcó a toda una generación.