Netflix: este drama es una versión que se roba las miradas

La película de Netflix que muestra otra cara del actor mexicano. Una versión de un drama judicial basado en hechos reales.

Este drama de Netflix te sorprende desde el inicio. La celda de los milagros marca un giro fuerte en la carrera del actor Omar Chaparro. Conocido por comedias taquilleras, ahora asume un papel crudo que lo aleja del humor.

Un drama demoledor Dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos y escrita por Patricio Saiz, la historia aborda errores judiciales y abuso de poder. Está basada en hechos reales ya que es una adaptación de la cinta surcoreana de 2013, Miracle in Cell No. 7.

netflix 2 La trama sigue a Héctor, un vendedor ambulante con discapacidad cognitiva. Vive para su hija Alma y su madre enferma. Un accidente trágico lo coloca en el lugar equivocado. La hija de un capitán muere y él queda como sospechoso.

El Capitán Avilés, movido por venganza, manipula pruebas. Héctor es acusado de homicidio y enviado a una prisión de alta seguridad. Desde ese momento, la película expone fallas del sistema judicial y desigualdad de poder.