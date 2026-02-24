La tercera temporada de esta serie en Netflix es pura acción

La temporada que lleva a este agente al límite en Netflix. Y no te la puedes perder. Pura acción al limite.

La tercera temporada de la serie El agente nocturno llega a Netflix con más tensión, más riesgo y un protagonista al borde del colapso. Tras dominar el ranking global en 2023 y sostener su éxito en la segunda entrega, la serie regresa en 2026 con una misión que rompe cualquier zona segura y pone a Peter Sutherland contra el mundo.

Una serie a pura acción La primera temporada superó los 800 millones de horas vistas en pocas semanas y se mantuvo durante meses en el Top 10 mundial. Netflix entendió el impacto y aceleró la continuidad. La tercera parte apunta más alto, con una trama internacional que deja atrás Washington y abre el juego hacia Europa.

netflix 2 Estambul se convierte en el nuevo tablero. Persecuciones, reuniones encubiertas y decisiones sin margen de error sostienen cada episodio. El ritmo no afloja y la historia es pura tensión.