Calendario lunar de marzo: cuándo cortar y cuidar el cabello

El mejor momento para cortarte el cabello según las fases lunares Las fases de la luna podrían influir en el crecimiento del pelo, según la astrología. Foto: Freepik

Marzo llega con un calendario lunar que muchos siguen para cuidar el cabello. Las fases de la Luna marcan momentos distintos para cortar, teñir o tratar el pelo. Esta guía ordena fechas y efectos según la tradición lunar, usada desde hace siglos en belleza y cuidado personal.

Los días para cuidar el cabello Entre el 19 y el 24 de marzo, la Luna avanza desde Luna Nueva hacia Cuarto Creciente. Este tramo se asocia con un crecimiento más rápido del cabello. Por eso, quienes buscan largo suelen elegir estos días para un corte de mantenimiento o para sanear puntas dañadas.

peluqueria-corto-el-cabello-de-su-cliente-en-una-peluqueria En muchos hogares persiste una tradición muy particular: cortarse el pelo en honor a Santa Rosa. Freepik El 19 de marzo destaca por un motivo especial. La Luna Nueva se vincula con comienzos y renovaciones. Esa fecha se considera ideal para un cambio de look marcado, como un corte distinto o un estilo que marque una nueva etapa personal.

Del 11 al 18 de marzo, la Luna entra en fase menguante y se acerca a la Luna Nueva. Este período se relaciona con mayor duración del color. Por eso, muchas personas eligen estos días para teñirse y lograr que el tono se mantenga por más tiempo.