Cómo calmar la ansiedad en Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro, Virgo y Capricornio bajo presión: cómo soltar y evitar la ansiedad. Cuando los signos de tierra se saturan.

La ansiedad a veces se instala en el cuerpo, en la rutina y en la autoexigencia. Tauro, Virgo y Capricornio, signos de tierra, suelen cargar más de lo que muestran. La calma no llega por pensar más, sino por bajar el ritmo, soltar control y atender señales simples que el cuerpo envía todos los días.

Tauro, Virgo y Capricornio y la ansiedad: cómo la viven Tauro siente la ansiedad en el cuerpo. Garganta cerrada, pecho tenso, estómago revuelto. La mente busca seguridad y no descansa. El alivio llega por los sentidos. Tacto, olor, sonido. Una ducha caliente sin reloj. Música suave. Ordenar un rincón. Descansar no es fallar. Es cuidado propio.

descansar Virgo sostiene todo hasta que el cuerpo frena. La ansiedad nace del control constante. Pensar que si no se hace todo, nada sale bien. El sistema nervioso necesita pausas reales. Si una idea gira sin parar, poné un límite de diez minutos. Después, soltar. Estirar, caminar, respirar.

El exceso de exigencia desgasta. Estudios sobre estrés indican que la hiperresponsabilidad eleva tensión muscular y fatiga mental. Virgo mejora cuando acepta que no todo requiere corrección. El mundo sigue aun cuando se deja algo sin revisar. El orden interno también se entrena.

Capricornio carga peso ajeno. Trabajo, familia, expectativas. La ansiedad surge de sentir que todo depende de uno. Ser fuerte cansa. El alivio aparece al dar permiso para ser humano. No todo se resuelve hoy. No todo es deber. Dormir, comer algo rico, respirar. Toma el tiempo necesario para descansar y recargar energías. Foto: Archivo