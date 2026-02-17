Presenta:

Tendencias

|

Comedia

Una película turca, pero en clave comedia: para enamorarse

Esta comedia turca de Netflix te engancha. Es una historia simple, pero que te enamora escena a escena.

Julián Martínez

Una comedia ligera.

Una comedia ligera.

Desde el minuto uno te emociona. Entre dramas intensos, esta comedia turca de Netflix sorprende con frescura. “Sé tú misma” te lleva por un viaje de romance, humor y choque de mundos sin vueltas. La historia conecta con un público amplio y deja una sensación dominguera al final.

Una comedia turca en Netflix

“Sé tú misma” sigue a Merve, una joven que sueña con ser diseñadora de moda. No tiene trabajo estable y enfrenta un desalojo junto a su gente. La necesidad manda y obliga a tomar decisiones que cambian su rumbo.

Te Podría Interesar

netflix2

Merve y sus amigos buscan una salida laboral. Llevan ideas a un emprendedor exitoso que parece frío y distante. El giro aparece cuando ella descubre que ese hombre es quien planea desalojarlos. El choque social queda planteado sin discursos largos. La tensión se mezcla con humor y miradas cruzadas.

La película presenta situaciones cotidianas. Oficinas rígidas, creatividad joven, presión económica y deseo de libertad. El contraste sostiene la comedia.

Embed - Trailer Netflix

Archivado en

Notas Relacionadas