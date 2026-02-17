Año Nuevo Chino 2026: los rituales que atraen suerte y los que no
Lo que se hace y lo que no en el Año Nuevo Chino 2026. Símbolos, rituales y errores a evitar para atraer la prosperidad.
El 17 de febrero arranca el Año Nuevo Chino 2026, regido por el Caballo de Fuego. Es una pausa simbólica para soltar cargas, activar movimiento y abrir paso a la fortuna. Millones siguen rituales con siglos de historia que hoy ganan fuerza por su mensaje claro: ordenar, agradecer y avanzar.
Lo que debes hacer y no este Año Nuevo Chino
Antes del gran día, la limpieza marca el inicio. Se limpian ventanas, cajones y rincones. El gesto apunta a despedir lo viejo y dejar espacio a lo nuevo. Dato útil: el primer día del año no se barre ni se friega. La tradición dice que así se cuida la suerte recién llegada.
Los sobres rojos, llamados hongbao, concentran buenos deseos. Los mayores los entregan a los jóvenes como señal de protección y prosperidad. Un truco popular: llevar un sobre rojo con una moneda dorada en la cartera. El color rojo simboliza vida y empuje, dos rasgos ligados al Caballo de Fuego.
Más rituales
El ritual del arroz suma alimento y riqueza. Un cuenco con arroz crudo y monedas doradas se coloca en la cocina durante los primeros 15 días. El arroz habla de estabilidad. Las monedas, de flujo. Cada vez que se mira, recuerda que la abundancia empieza en casa.
Los amuletos tradicionales acompañan todo el periodo. Nudos chinos rojos, monedas atadas con cinta roja y figuras de caballo se ubican en la entrada, el bolso o el coche. El Caballo de Fuego representa energía, viajes y decisiones rápidas. Por eso estos símbolos se asocian a avance y protección.
La decoración roja y dorada domina los hogares. El rojo ahuyenta la mala suerte. El dorado convoca riqueza. Farolillos, banderines y el carácter , incluso al revés, indican que la suerte ya llegó. Un detalle visual con mensaje directo.
Incienso y velas cierran el círculo. Se encienden para honrar ancestros y pedir armonía. También se evita lavar el cabello el primer día. En chino, cabello se vincula con prosperidad. Lavar implica arrastrar lo bueno. Mantener calma, evitar discusiones y cuidar las palabras completa el inicio del año.