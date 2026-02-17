Año Nuevo Chino 2026: los rituales que atraen suerte y los que no

Lo que se hace y lo que no en el Año Nuevo Chino 2026. Símbolos, rituales y errores a evitar para atraer la prosperidad.

El 17 de febrero arranca el Año Nuevo Chino 2026, regido por el Caballo de Fuego. Es una pausa simbólica para soltar cargas, activar movimiento y abrir paso a la fortuna. Millones siguen rituales con siglos de historia que hoy ganan fuerza por su mensaje claro: ordenar, agradecer y avanzar.

Lo que debes hacer y no este Año Nuevo Chino Antes del gran día, la limpieza marca el inicio. Se limpian ventanas, cajones y rincones. El gesto apunta a despedir lo viejo y dejar espacio a lo nuevo. Dato útil: el primer día del año no se barre ni se friega. La tradición dice que así se cuida la suerte recién llegada.

año nuevo El horóscopo chino inicia el Año Nuevo Lunar con el Caballo de Fuego como emblema del ciclo 2026. Shutterstock Los sobres rojos, llamados hongbao, concentran buenos deseos. Los mayores los entregan a los jóvenes como señal de protección y prosperidad. Un truco popular: llevar un sobre rojo con una moneda dorada en la cartera. El color rojo simboliza vida y empuje, dos rasgos ligados al Caballo de Fuego.

Más rituales El ritual del arroz suma alimento y riqueza. Un cuenco con arroz crudo y monedas doradas se coloca en la cocina durante los primeros 15 días. El arroz habla de estabilidad. Las monedas, de flujo. Cada vez que se mira, recuerda que la abundancia empieza en casa.

Los amuletos tradicionales acompañan todo el periodo. Nudos chinos rojos, monedas atadas con cinta roja y figuras de caballo se ubican en la entrada, el bolso o el coche. El Caballo de Fuego representa energía, viajes y decisiones rápidas. Por eso estos símbolos se asocian a avance y protección.