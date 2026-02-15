Estos hábitos reducen la caída del cabello

Lo que haces a diario y afecta la caída del cabello. Con estos hábitos simples fortaleces el cabello desde la raíz.

La caída del cabello no surge de la nada. El cuerpo habla antes de que el espejo avise. Falta de nutrientes, estrés alto y descuido del cuero cabelludo suelen estar detrás. Estos hábitos simples, con respaldo científico, ayudan a sostener el crecimiento y a reducir la pérdida diaria.

Hábitos simples que fortalecen el cabello desde la raíz El primer punto es la proteína. El cabello está formado en gran parte por queratina. Sin suficiente aporte, el organismo prioriza órganos vitales y relega el pelo. Datos de nutrición clínica indican que déficits proteicos afectan el ciclo capilar. Huevos en el desayuno, carnes, pollo, pescado, yogur, legumbres y quesos son aliados si resultan bien tolerados.

cabello 2 También entran en juego minerales esenciales. El hierro y el zinc participan en la oxigenación y la reparación celular. Estudios observan más caída en personas con niveles bajos. Lentejas, espinacas y semillas de calabaza aportan ambos nutrientes.

El segundo hábito se relaciona con el estrés. El cortisol alto altera el crecimiento del folículo. Caminar veinte minutos diarios reduce esa hormona según datos de salud metabólica. El entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana mejora la circulación. Dormir siete horas y compartir tiempo con personas queridas equilibra el sistema nervioso.

Caminar a diario puede ser una solución efectiva para aliviar el dolor lumbar, descrubrí en esta nota los motivos Foto: Archivo Caminar a diario puede ser una solución efectiva al estrés Foto: Archivo La evidencia muestra que el descanso regula procesos hormonales ligados al cabello. Cuando el sueño falla, el cuerpo entra en modo alerta. Ese estado sostenido acelera la caída.