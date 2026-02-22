Está basada en hechos reales y sorprende en Netflix

Es una historia real que incomoda, emociona y deja preguntas. A veces, el cine no entretiene. Y esta película de Netflix vale la pena.

Esto pasó de verdad. Y duele recordarlo. El 22 de julio de 2011, Noruega vivió el peor atentado de su historia reciente. Lo que empieza como una tarde común termina en una tragedia que deja 77 muertos y una sociedad entera obligada a mirarse al espejo. La película de Netflix toma ese día y lo transforma en un relato crudo, directo y difícil de olvidar.

Una película basada en hechos reales 22 de julio reconstruye los hechos sin adornos. Una bomba explota en el distrito gubernamental de Oslo. Ocho personas mueren al instante. Mientras el país entra en shock, el atacante sigue su plan. Se disfraza de policía y se dirige a la isla de Utøya.

netflix Una película basada en la vida real. En ese lugar se desarrollaba un campamento juvenil del Partido Laborista. Jóvenes debatían ideas y futuro. Lo que sigue es una cacería que dura más de una hora. Sesenta y nueve adolescentes y adultos pierden la vida. El ataque deja una herida abierta en toda Europa.

La película no se enfoca solo en el agresor. El centro está en las víctimas, los sobrevivientes y las familias. También en el sistema judicial noruego, que enfrenta el desafío de juzgar al responsable sin renunciar a sus valores democráticos.