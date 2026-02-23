Este drama de Netflix incomoda desde la primera escena

Más allá del suspenso, esta película de Netflix muestra que las decisiones del pasado regresan en el peor momento.

Es incómodo. Hay películas que te dejan sin aliento desde la primera escena. “Punto Rojo” te sacude en el miedo, la culpa y la tensión para atraparte desde el inicio. Disponible en Netflix, este drama con suspenso transforma unas vacaciones en la nieve en una experiencia asfixiante.

Un drama que incomoda La historia sigue a una pareja que atraviesa una crisis emocional. Con un bebé en camino, deciden viajar a las montañas para reconectar. El entorno blanco promete calma, silencio y distancia del caos diario. Esa ilusión dura poco y se rompe de forma abrupta.

netflix 2 Durante una excursión nocturna, algo sale mal. Un disparo lejano cambia todo. Desde ese momento, el viaje romántico se convierte en una huida constante. El peligro no tiene rostro claro, solo una amenaza que acecha entre árboles y nieve.

La película sostiene la tensión con decisiones humanas. No hay héroes seguros ni respuestas rápidas. El miedo expone grietas en la relación, reproches guardados y secretos que pesan más que el frío. Cada paso suma presión emocional.