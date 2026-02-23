Si te gusta el suspenso, no dejes pasar esta película de Netflix

Disponible en Netflix , esta película funciona bien para quienes disfrutan del suspenso. Va al punto y mantiene el pulso hasta el final.

Si buscas suspenso real, esta película de Netflix cumple. “Trampa en alta mar” es tensión, encierro y peligro constante en un ambiente donde no hay escapatoria. La historia mantiene la atención con una sensación permanente de amenaza que crece escena tras escena.

Una película para los amantes del suspenso La trama arranca con un plan inocente. Un grupo de amigos sale al mar para pasar un día distinto. El viaje se corta por un accidente grave que los deja a la deriva. Sin comunicación y sin rumbo, el cansancio y el miedo empiezan a pesar.

El rescate es inesperado. Un barco pesquero aparece en el horizonte y parece traer alivio. Subir a bordo parece la única salida. Ese momento marca el quiebre del relato. Lo que parece salvación se transforma en una pesadilla cerrada y sofocante.

A partir de ahí, la película juega con el encierro. El mar rodea todo. No hay tierra, no hay ayuda externa. El captor impone reglas extrañas y su comportamiento genera desconfianza desde el primer cruce de miradas. Cada gesto suma tensión.