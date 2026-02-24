La serie turca de Netflix que se las trae y engancha con su historia

La serie turca de Netflix que habla del amor que no se suelta. El amor es una obsesión y deja cicatrices.

Empieza así. Un amor que no se supera y una ciudad que lo recuerda todo. Esa es la base de “El museo de la inocencia”, la serie turca que llegó a Netflix y ya genera conversación. Ambientada en el Estambul de los años setenta: guardar cada recuerdo como si fuera una prueba de vida.

Una serie que enamora La historia nace de la novela del Nobel turco Orhan Pamuk, El museo de la inocencia, publicada en 2008 y traducida a más de 60 idiomas. El libro vendió millones de copias y dio lugar a un museo real en Estambul, abierto en 2012, con más de mil objetos ligados a la ficción. La serie toma ese concepto y lo lleva al terreno emocional.

Todo gira en torno a un romance prohibido que empieza como un secreto y termina marcando décadas. No hay giros rápidos ni escenas grandilocuentes. Hay miradas largas, silencios incómodos y decisiones que pesan. El ritmo es lento, pero constante, y eso atrapa. Cada episodio suma tensión sin necesidad de exagerar.

La ambientación es un acierto: el Estambul setentoso. La ciudad acompaña el drama, refleja el conflicto interno de los personajes y refuerza la sensación de nostalgia. Vestuario, música y escenarios están cuidados al detalle. Vale la pena.