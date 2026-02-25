La película coreana en Netflix que todos comentan

La película coreana que escala en Netflix esta semana. La historia de amor coreana que impacta en el Top 10.

Está dando que hablar. Y no es casualidad. La película coreana Pavana se metió entre lo más visto de Netflix en varios países. Su historia toca fibras sensibles: soledad, prejuicios y amor en una Seúl que impone estándares rígidos. El boca a boca digital hizo el resto.

Este drama coreano se las trae en Netflix Inspirada en el best seller Pavane for the Dead Queen de Park Min Gyu, la cinta traslada al espectador a la década de 1980. La ciudad crece, la economía cambia y la presión social pesa sobre los jóvenes. En ese contexto, tres personas solitarias cruzan caminos y encuentran consuelo en la compañía del otro.

netflix 2 Cada uno arrastra inseguridades marcadas por la apariencia y el qué dirán. La trama muestra cómo esos encuentros fortuitos alteran sus decisiones. No es un romance clásico. Es una mirada cruda a la necesidad de aceptación.