Netflix: el thriller de 8 episodios basado en un clásico literario que arrasó con la crítica

Netflix cuenta con un gran repertorio de thrillers en su catálogo. Títulos que siguen las tendencias del momento y aparecen y desaparecen del Top 10 en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, hay algunos que, sin importar el paso del tiempo, siguen siendo de lo mejor que se encuentra en la plataforma.

En este caso hablamos de Ripley, la miniserie estrenada en 2024, que se convirtió en una de las mejores valoradas del servicio. No solo por su historia, sino por su apuesta estética en blanco y negro y su tono oscuro. Desde su lanzamiento recibió elogios casi unánimes y se convirtió en uno de los estrenos más comentados del año.

Ripley llegó a Netflix en abril de 2024 como una adaptación de la novela El talento de Mr. Ripley (The Talented Mr. Ripley) de Patricia Highsmith, publicada en 1955. No es la primera vez que esta historia salta a la pantalla. En 1960 se adaptó en A pleno sol con Alain Delon, y en 1999 con El talentoso Sr. Ripley, con Matt Damon y Jude Law de protagonistas.

La historia sigue a Tom Ripley, un hombre con pocos recursos y muchos deseos de escalar socialmente en la Nueva York de los años 60. Su vida cambia cuando un empresario adinerado lo contrata para viajar a Italia con la misión de convencer a su hijo Dickie Greenleaf de que regrese a casa.

Lo que empieza como un trabajo aparentemente simple pronto se convierte en algo mucho más complejo. Tom queda fascinado por el estilo de vida lujoso y despreocupado de Dickie. Poco a poco, la admiración se transforma en obsesión. Y la obsesión, en algo más peligroso.

Sin entrar en spoilers, Ripley es la historia de un impostor brillante. De alguien que aprende a mentir con naturalidad, que se mueve con frialdad y que convierte la manipulación en una herramienta de supervivencia.

Mirá el tráiler de la miniserie

Ripley - Tráiler oficial en Netflix

La serie fue creada y escrita por Steven Zaillian, guionista ganador del Oscar por La lista de Schindler. Su decisión de filmarla en blanco y negro fue para potenciar el clima noir, resaltar la arquitectura italiana y darle ese aire atemporal que la distingue del resto de las producciones actuales.

El elenco de la serie está encabezado por Andrew Scott, conocido por Fleabag y Sherlock, como Tom Ripley. Su interpretación es mucho más inquietante, hipnótica y fría que en versiones anteriores, lo que hace que el personaje resulte aún más perturbador. El resto del cast incluye a Johnny Flynn como Dickie Greenleaf, y Dakota Fanning como Marge Sherwood.

Al momento de su estreno, Ripley fue una de las series mejor valoradas de 2024. La prensa especializada elogió su fotografía, el guion y las actuaciones, en especial la de Andrew Scott, como uno de los grandes trabajos televisivos del año. La producción de Netflix recibió 14 nominaciones a los Premios Emmy, de las cuales se llevó el galardón a Mejor miniserie, y 3 nominaciones a los Globos de Oro.

Con 8 episodios, Ripley es una de las mejores series que vas a ver Netflix. Tiene estilo, inteligencia y una trama que te va a atrapar desde el primer minuto. Es para verla con atención, dejarse llevar por su atmósfera y disfrutar cada plano.