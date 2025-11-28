¿Cuánto cobran Mike y Dustin? Las increíbles cifras que los actores de Stranger Things ganan por episodio

En el revuelo del estreno de Stranger Things 5, se filtraron las asombrosas ganancias que embolsará el elenco por episodio.

Este 26 de noviembre se lanzó la quinta y última entrega de Stranger Things, la serie que marcó una época en Netflix. Mientras los fans se preparan para el final de la historia de Once, Mike y compañía, la atención se desvía hacia un dato que siempre genera curiosidad: la descomunal cifra que ganan sus estrellas.

Estos son los salarios de los protagonistas de Stranger Things Como es habitual en las grandes ligas de Hollywood, la remuneración de los protagonistas varía según su trayectoria y relevancia. Sin embargo, los montos que obtienen por la temporada final son astronómicos. Los referentes adultos, Winona Ryder y David Harbour, encabezan la lista con ganancias idénticas: ambos perciben 9.5 millones de dólares por esta entrega.

stranger things (4) Parte del gran elenco de Stranger Things para Netflix. Netflix El grupo de los jóvenes héroes, compuesto por Sadie Sink, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Noah Schnapp, no se queda atrás. Cada uno de ellos se embolsará una impresionante suma de 7 millones de dólares. Un escalón más abajo, otros pilares de la serie, como Maya Hawke, Charlie Heaton, Natalia Dyer y Joe Keery, ganarán 6 millones de dólares cada uno.

stranger things (3) Nadie sabe cuánto gana Millie Bobby Brown. Netflix Curiosamente, la lista millonaria no incluye a la protagonista indiscutida: Millie Bobby Brown, quien da vida a Once desde la primera temporada. Este hecho no responde a un menor ingreso, sino a un contrato especial que la actriz británica mantiene directamente con Netflix.