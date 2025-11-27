Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 27 de noviembre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Tomá nota de lo que podés ver en el cine a partir de hoy. / Archivo MDZ

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en el cine Zootopia 2 zootopia 2 Escena de Zootopia 2. Archivo MDZ Sinopsis: Judy y Nick se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes. El Chief Creative Officer de Disney Animation y director Jared Bush, quien también escribió el guion, sostiene que a los fans les espera un mundo más grande por descubrir.

Duración: 108 minutos.

Elenco: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Idris Elba, Nate Torrence, Maurice LaMarche, Fortune Feimster, Shakira, Quinta Brunson

No alimentes a los niños No alimentes a los niños - Tráiler Oficial Sinopsis: Tras un virus que mata a la mayoría de los adultos, unos niños huérfanos viajan al sur, donde se enfrentan a una mujer psicópata que oculta un oscuro secreto.