El motivo por el que Netflix se cayó en todo el mundo en el momento más esperado por millones de suscriptores

El gigante del streaming protagonizó un sonoro traspié, justo en el estreno del Volumen 1 de la quinta temporada de Stranger Things.

Este miércoles, Netflix quedó en el centro de la polémica por una caída a nivel mundial de su servicio, y decepcionó a millones de suscriptores que esperaban con ansiedad el estreno del Volumen 1 de la quinta temporada de Stranger Things.

A las 22 de nuestro país, el servicio de Netflix comenzó a dar señales de falla y los posteos de los desconcertados usuarios no tardaron en aparecer. En simultáneo, la misma situación se replicó en distintos rincones del planeta, por lo que los fanáticos de Stranger Things atravesaron un momento de ansiedad justo cuando se disponían a disfrutar su serie favorita.

Concretamente, en pantalla aparecía la leyenda "error NSEZ-503", junto al consabido mensaje: “Something went wrong. Sorry, we’re having trouble with your request. You’ll find lots to explore on the home page”. La interrupción se produjo por un colapso en la demanda de abonados de Netflix, expectantes por el regreso de Stranger Things.

Netflix cayó a nivel mundial en el estreno de la nueva temporada de Stranger Things Stranger Things, Temporada 5 (trailer) Cuando los servidores no alcanzan a procesar la enorme cantidad de pedidos, se produce una sobrecarga que deriva en la caída del servicio.

Más allá del nerviosismo de los fans de Stranger Things, paulatinamente el inconveniente técnico fue cediendo a medida que el pico de tráfico inició su proceso de descongestión.