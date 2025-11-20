Los cines argentinos que proyectan una esperada película de Netflix antes de su estreno en la plataforma

Previo a su llegada a los hogares, una produccion del gigante de la N roja está disponible en un puñado de selectas salas de nuestro país.

Antes de su debut en Netflix, una esperada película de la plataforma ya puede verse en un puñado de cines argentinos que cuentan con una ventana de exclusividad de dos semanas antes de que el film llegue a los hogares.

Se trata de una producción que cosechó aplausos en su presentación en festivales como los de Venecia y San Sebastián, y que podría estar entre las nominadas en la próxima gala de los premios Oscar. De hecho, el motivo de su breve paso por los cines responde a una condición de la Academia de Hollywood, que estipula que para que las películas de cualquier compañía de streaming puedan ser candidatas al más codiciado galardón, deben antes haber sido proyectadas en algunas salas de una importante porción de países del mundo.

De esta manera, así como recientemente aterrizaron en la pantalla grande propuestas de Netflix como Una casa de dinamita y Frankenkenstein, ahora es el turno de que la plataforma presente en cines selectos Jay Kelly, una comedia dramática protagonizada por la estelar dupla conformada por George Clooney y Adam Sandler.

La nueva película de Netflix que se proyecta en algunos cines antes de su estreno en la plataforma Jay Kelly (trailer Netflix) El film dirigido por el aclamado director Noah Baumbach (Historia de un matrimonio, Mientras somos jóvenes, Margot y la boda, Historias de familia), es un sensible relato sobre segundas oportunidades en el que Clooney interpreta a una estrella de cine en crisis emocional que se pregunta cómo puede interpretar a la gente si no está en contacto con ella, mientras que Sandler le da vida al incondicional asistente del atribulado astro. Juntos se embarcan en un viaje por Europa para una gira promocional, y ese periplo se transforma en algo mucho más profundo cuando al transitar distintas ciudades, ambos personajes deben enfrentarse a sus errores, vínculos familiares, temor a la soledad y el legado que anhelan dejar como huella.

Esta producción de Netflix llega a algunas salas argentinas de la mano de la distribuidora Maco Cine, firma que trabaja con una exquisita selección de películas, tanto del gigante de la N roja, como de MUBI, plataforma que tiene en su grilla un catálogo de premiados largometrajes de las más variadas latitudes, habitualmente dirigidos por los creadores más relevantes de la escena mundial.