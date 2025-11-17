El dudoso motivo de la postergación del estreno de Homo Argentum en Disney+

Tras su arrollador éxito de taquilla en los cines, la película protagonizada por Guillermo Francella quedó en medio de una llamativa demora en su llegada a la pantalla chica.

Homo Argentum ha sido sin dudas el gran éxito de taquilla del cine argentino de esta temporada, y su esperado desembarco en Disney+ deberá esperar un tiempo más de lo previsto. Si bien se había anunciado que el estreno del tanque nacional en la plataforma sería el 19 de diciembre, ahora se estipuló una postergación que fue argumentada con un dudoso motivo.

El film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat retrasó su llegada a Disney+ para el 16 de enero de 2026, es decir casi un mes después de la fecha pautada inicialmente. Desde su estreno del 14 de agosto, en un trimestre Homo Argentum ha sido vista por casi 2 millones de espectadores, y actualmente se encuentra disponible con pocas funciones en un puñado de salas del país. Por ejemplo, complejos como Cinemark/Hoyts ya no tienen en su producción protagonizada por Guillermo Francella en su cartelera, mientras que otros como Cinépolis sólo la proyectan sólo en un par de sus circuitos.

Desde la plataforma, adujeron a través de un comunicado que la razón de la demora del debut de Homo Argentum, responde al interés de que "las audiencias puedan disfrutar la película en la pantalla grande, antes de su llegada el próximo año a la sección de Hulu, la nueva marca de entretenimiento general dentro de Disney+".

Homo Argentum y la curiosa demora de su llegada a Disney+ Homo Argentum, el trailer de la película con Guillermo Francella Mientras algunos títulos de Netflix tienen una escueta ventana de exclusividad en los cines de apenas un par de semanas, la mayoría de las películas de otras plataformas llegan a los hogares entre 40 y 60 días después de su estreno en las cadenas. Por este motivo, resulta inusual el retraso de Homo Argentum, que finalmente arribará a Disney+ cinco meses después de su presentación en las salas.

Más allá del arrollador éxito nacional, el film también se proyectó en cines de Uruguay, Chile, Perú, Paraguay y Ecuador, teniendo como próxima meta Brasil. En todos los casos, la repercusión de taquilla en tales destinos fue modesta en comparación con el furor que desató en nuestro país. Por lo tanto, la decisión de priorizar su recorrido en la pantalla grande resulta un tanto extraña.