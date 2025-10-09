El puesto que alcanzó Homo Argentum entre las diez películas argentinas más vistas de este siglo

El éxito de taquilla protagonizado por Guillermo Francella escala en el top 10 de los films nacionales más convocantes desde el año 2000 hasta la actualidad.

Sin dudas, Homo Argentum se ha convertido en el evento con mayor convocatoria del cine argentino de este año, y ahora, poco más de dos meses después de su estreno, se destaca entre las películas nacionales más vistas de este siglo.

Concretamente, el tanque protagonizado por Guillermo Francella lleva acumulado en su taquilla una venta de 1.762.128 entradas, número con el que logró ingresar al top 10 de los títulos producidos en nuestro país que conquistaron mayor concurrencia de espectadores en las salas.

Mientras Homo Argentum permanece entre las cinco propuestas más elegidas de cada semana, la cifra de tickets que engloba desde su debut, ubica a esta película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat en el noveno puesto del listado de films argentinos más rendidores en lo que va del siglo.

Homo Argentum alcanzó un nuevo hito en la taquilla Homo Argentum, el trailer de la película con Guillermo Francella El top 10 de la taquilla del cine nacional entre los años 2000 y 2025, ostenta a Relatos salvajes (2014) en el primer lugar con 4.025.000 espectadores. Detrás le siguen El clan (2015) y El secreto de sus ojos (2009), en el segundo y tercer casillero, con 2.655.000 y 2.610.000 entradas vendidas respectivamente. La cuarta y quinta posición son para Metegol (2013) y El robo del siglo (2020), con 2.140.000 y 2.090.000 tickets cortados. Saliendo del top 5, Me casé con un boludo (2016) y Patoruzito (20004) están en el sexto y séptimo escalón, con 2.030.000 y 1.895.000 personas. En la octava y novena ubicación se destacan La odisea de los giles (2019) y Homo Argentum (2025), con 1.845.000 y 1.762.128 asistentes. Por último, Corazón de león (2013) cierra este ranking con 1.750.000 espectadores.

Un factor a destacar en el top 10 de las películas argentinas más vistas este siglo, consiste en la presencia de Guillermo Francella en cinco títulos: El clan, El secreto de sus ojos, El robo del siglo, Homo Argentum y Corazón de león. En tanto que que Ricardo Darín, habitual talismán de la taquilla del cine nacional aparece en tres propuestas: Relatos salvajes, El secreto de sus ojos y La odisea de los giles.