La conductora habló con Ángel de Brito en LAM y se refirió a las propuestas que tiene para 2026.

Verónica Lozano quedó en el foco de la polémica luego de las fuertes declaraciones que realizó contra Susana Giménez. Es que la conductora se mostró indignada con APTRA por el premio que le otorgaron a la diva y dejó en claro que las cosas tienen que cambiar.

En medio de todo esto, Lozano fue entrevistada por Ángel de Brito en LAM y habló sobre este tema, pero también se refirió al futuro laboral en Telefe: "Dicen que dije de todo y que me quedé atragantada, pero yo creo que dije lo que tenía que decir. No me arrepiento de nada. ¿Cómo no vamos a poder opinar del Martín Fierro, si es el tour de la vida?".

Video: Verónica Lozano confirmó si sigue en Telefe en 2026 Verónica Lozano reveló su futuro en Telefe en medio de la incertidumbre por la venta: "Hay otro..." Finalmente, la conductora confirmó que Cortá por Lozano seguirá en 2026 y de esta manera, Verónica se mantendrá en la pantalla del canal de la familia: "Si Dios quiere, hay otro año más de Corta por Lozano y hay una propuesta laboral más que es un nuevo formato. Soy muy cabulera, no quiero adelantar nada, pero me llamaron de varios canales".

Captura de pantalla 2025-10-09 222221 Verónica Lozano habló de su futuro en Telefe. Foto: captura de video/ América TV. La conductora adelantó que uno de los proyectos que analiza tiene un tono más cercano a los realities y podría emitirse los fines de semana: "Es un formato reality para los fines de semana a la noche, pero no quiero hablar mucho porque ya me pasó que conté cosas que después no fueron".