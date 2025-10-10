Yanina Latorre opinó sobre la historia de amor que estaría comenzando entre los actores y contó una sorpresiva información.

La periodista Paula Varela aseguró que Nicolás Vázquez está viviendo un romance con Dai Fernández, su compañera en la obra teatral "Rocky", que ya había sido señalada como la tercera en discordia cuando el actor contó que se separó de Gimena Accardi, tras 18 años de relación.

Lo cierto es que Nicolás Vázquez decidió hablar al respecto sobre este fuerte rumor que comenzó a correr y fue tajante: "No quiero hablar de mi vida privada, me quiero preservar, estoy muy bien. Con quien sea que empiece algo, se van a enterar. Si no me están viendo en ningún lado es porque todavía no empecé nada con nadie, no soy de esconderme".

Yanina Latorre, panelista de LAM, contó detalles de cómo habría iniciado esta relación amorosa y fue contundente: "Tengo la información que hace 15 días (están saliendo)... Él estuvo muy roto, muy triste. Se escudó mucho en ella, ella lo ayudó y lo contuvo".

Video: revelaron detalles del supuesto romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández Revelaron detalles del supuesto romance de Nicolás Vázquez y Dai Fernández: "Confusión" "Él hace un mes que empezó a estar un poquito mejor y con mucha terapia porque estaba muy roto. Cuando el terapeuta y sus amigos le empezaron a decir que ya es hora de empezar a salir y conocer chicas, parece ser que se dio cuenta de que quería salir, pero con Dai. Hubo un momento de confusión, entre amistad, llanto y consuelo", confesó la panelista de América.