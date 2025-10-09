El actor habló con la prensa luego de la información que reveló Paula Varela en Intrusos.

En las últimas horas, Paula Varela contó que Nicolás Vázquez y Dai Fernández estarían a punto de oficializar su historia de amor. Esto surge luego de la separación del artista con Gimena Accardi tras 18 años de relación.

"La veíamos venir y se vino nomás. En estos días se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández", contó la panelista de Intrusos en América. Luego de esto, los medios de comunicación fueron a buscar la palabra del actor y dejó fuertes títulos con sus declaraciones.

"Con quién sea que empiece algo, ustedes se van a enterar porque siempre lo hice, me mostré y si hoy no me están viendo en ningún lado, quizás es porque todavía no empecé nada con nadie", comentó Nicolás. También reveló que el día en que se encuentre en una relación amorosa saldrá a la luz, ya que él no es una persona de esconderse.

Video: Nicolás Vázquez habló sobre los rumores de romance con Dai Fernández Nicolás Vázquez rompió el silencio y habló sobre los rumores de romance con Dai Fernández: "Enamorado" Luego, agregó: "Tengo ganas de vivir la vida, de ser feliz y estoy en un momento donde me empecé a sentir bien, estoy contento con lo de Rocky y estoy bien de salud". En otra parte de la nota, dejó en claro que quiere preservar su intimidad.