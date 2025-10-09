¿Hay amor entre ellos? Yanina Latorre reveló lo que le dijo el entorno de Nicolás Vázquez sobre la supuesta relación con Dai Fernández

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre contó lo que el círculo cercano del actor reveló sobre los rumores que circulan sobre su vida amorosa.

Dai Fernández y Nicolás Vázquez son compañeros en la obra de teatro "Rocky".

Nicolás Vázquez le estaría dando una nueva oportunidad al amor. Según contó Paula Varela en Intrusos, el actor y Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, confirmarían en los próximos días su relación. "Me dicen que están súper enamorados y que toda su gente íntima lo sabe", contó la periodista en el programa de espectáculos.

Recordemos que Vázquez anunció en julio junto a Gimena Accardi su separación. Los actores compartieron 18 años juntos.

nico vazquez y dai fernandez Se rumorea que los actores blanquearían su relación en los próximos días. Mientras que en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló que se contactó con el círculo cercano de Nico para confirmar si el actor anunciará oficialmente su supuesto romance con Dai.

"Hoy me comuniqué con el entorno de él y pregunté: '¿Nico está de novio?'. Y me dijeron que no", comentó la conductora. "Esta persona, muy cercana a Nico, agregó: 'Por ahora no tiene nada que blanquear'", añadió la periodista.