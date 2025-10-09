Martín Lousteau derrite corazones con su tierno mensaje para Carla Peterson: "Todavía no puedo creer..."
El candidato de diputado nacional realizó un romántico comentario sobre la actriz que conquistó a todos.
El amor entre Martín Lousteau y Carla Peterson ya lleva 15 años y sigue más fuerte que nunca. Quedó en evidencia en un video que realizaron hace poco. La actriz y el político se animaron a un divertido challenge de pareja para TikTok.
El mismo, consiste en que ambos se pongan de espaldas y respondan distintas preguntas sobre su relación, como "¿Quién es más ordenado en casa?". Cada uno debe señalar, ya sea a sí mismo o a su pareja, generando así momentos divertidos y reveladores sobre cómo se perciben mutuamente.
Te Podría Interesar
Este es el challenge que hicieron Carla Peterson y Martín Lousteau
En X, un usuario compartió el clip y se volvió viral en la red social. La periodista Julieta Argenta lo resubió en su cuenta y escribió: "Qué mujer Carla Peterson. ¿Lousteau será consciente?
Lousteau no pasó por alto el comentario de la comunicadora y, en X, le contestó con un tierno comentario.
"Todavía no puedo creer que me haya dado bola", fue la romántica respuesta del candidato a diputado nacional.