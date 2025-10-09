Martín Lousteau derrite corazones con su tierno mensaje para Carla Peterson: "Todavía no puedo creer..."

El candidato de diputado nacional realizó un romántico comentario sobre la actriz que conquistó a todos.

Carla Peterson y Martín Lousteau están más enamorados que nunca.

El amor entre Martín Lousteau y Carla Peterson ya lleva 15 años y sigue más fuerte que nunca. Quedó en evidencia en un video que realizaron hace poco. La actriz y el político se animaron a un divertido challenge de pareja para TikTok.

El mismo, consiste en que ambos se pongan de espaldas y respondan distintas preguntas sobre su relación, como "¿Quién es más ordenado en casa?". Cada uno debe señalar, ya sea a sí mismo o a su pareja, generando así momentos divertidos y reveladores sobre cómo se perciben mutuamente.

Este es el challenge que hicieron Carla Peterson y Martín Lousteau Challenge De Parejas Entre Carla Peterson Y Martín Lousteau En X, un usuario compartió el clip y se volvió viral en la red social. La periodista Julieta Argenta lo resubió en su cuenta y escribió: "Qué mujer Carla Peterson. ¿Lousteau será consciente?

Lousteau no pasó por alto el comentario de la comunicadora y, en X, le contestó con un tierno comentario.